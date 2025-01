Ilary Blasi sorpresa: "Aspetto ancora la risposta di Totti al mio invito a cena”

ROMA - La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è conclamata da tempo, ognuno ha saputo ricostruire la propria vita cercando di tutelare al meglio i tre figli nati dal loro matrimonio. Ma quella che era stata identificata come la favola del terzo Millennio è ormai ai titoli di coda: gli avvocati sono al lavoro, le parti continuano a produrre documenti e testimonianze per definire eventuali responsabilità di parte. La showgirl è tornata a parlare del suo ex compagno sulle colonne di Repubblica ricordando un passaggio del libro “Che stupida” pubblicato all’inizio dello scorso anno. «Scolo gli spaghetti, chiamo i nostri figli e tutti insieme ti aspettiamo per cena. Verrai?”. La risposta a quell’invito non è mai arrivata, come sottolinea l’ex moglie del capitano. “La speranza è l’ultima a morire - ammette Ilary Blasi - sarebbe carino”.