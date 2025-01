C'è posta per te ospiti, ecco chi sono quelli di sabato 18 gennaio 

C'è posta per te 2025: chi sono gli ospiti della seconda puntata

Sabato 18 gennaio in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata di C'è Posta per Te. In studio per due incredibili regali: l'amatissimo conduttore tv Stefano De Martino e il campione di tennis Matteo Berrettini. Entrambi sono già stati ospiti in passato della trasmissione, dove hanno sempre riscosso grande successo. A consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette - a volte varcando i confini dell’Italia - per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio. L'appuntamento è alle 21.20.