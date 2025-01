Sanremo 2025, la clamorosa indiscrezione: "Ecco chi condurrà con Carlo Conti"

L'indiscrezione è di Dagospia che, in questi casi, sbaglia raramente: nella prima serata del Festival di Sanremo, quella in cui Carlo Conti ha annunciato la presenza "forse" di due amici, potrebbe esserci Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset sul palco dell’Ariston rientrerebbe nel presunto «patto di non belligeranza» sugli ascolti tra la stessa Mediaset e Rai durante i giorni del Festival. Secondo il flash di Dagospia, Gerry Scotti sarebbe «la carta coperta di Conti», che punta a portare il volto storico di Mediaset in prima serata su Rai1 per martedì 11 febbraio. Possibile che il conduttore e direttore artistico del Festival annunci la presenza dell'amico, o degli amici, nei prossimi giorni al Tg1.