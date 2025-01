C'è posta per te ospiti, ecco chi sono quelli di sabato 25 gennaio 

Sabato 25 gennaio in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi condurrà il terzo appuntamento con il people show che ogni settimana emoziona, diverte e appassiona il pubblico in studio e a casa: C'è posta per te . Le prime due puntate sono state un grande successo, seguite da oltre cinque milioni di spettatori con picchi di sei. Anche questa volta saranno al centro della scena storie di gente comune, sentimenti, riflessione, divertimento e belle sorprese. Ogni storia è narrata con grande sensibilità e attenzione dalla conduttrice che fa dello storytelling il suo marchio di fabbrica: Maria affronta le vicende sentimentali parlando al cuore delle persone , sapendo sempre ascoltare, senza giudicare ma dando ai protagonisti nuove chiavi di lettura per situazioni che da anni non riescono a trovare un lieto fine. Questa settimana per due sorprese speciali ci saranno la cantante Annalisa e il giocatore Alvaro Morata.

Annalisa e Alvaro Morata ospiti a C'è posta per te

Annalisa e Alvaro Morata saranno ospiti di C'è posta per te sabato 25 gennaio. Sia per la cantante, lanciata proprio da Maria De Filippi ad Amici, sia per l'attaccante del Milan si tratta della prima volta nel programma del sabato sera. Entrambi hanno partecipato con grande tatto e dolcezza alla puntata. Morata, tra l'altro, è reduce da un periodo molto complicato dovuto alla separazione dalla moglie Alice Campello, che l'ha reso padre di quattro figli. Proprio per amore dei bambini i due restano vicini ma al momento un ritorno di fiamma è decisamente escluso. Annalisa, invece, è felicemente sposata con il manager Francesco Muglia e da qualche tempo sta vivendo un periodo professionale davvero magico. Dopo anni di studio e gavetta è riuscita finalmente ad imporsi come una delle cantanti più amate e apprezzate in Italia. Ma anche in Spagna, dove ha di recente ottenuto un prestigioso riconoscimento.

Il grande successo di C'è posta per te

C'è posta per te è ormai un appuntamento irrinunciabile per molti italiani. A consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette - a volte varcando i confini dell’Italia - per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio. L'appuntamento è alle 21.20.