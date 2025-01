Morata e la maglia del Milan in regalo, Alvaro in lacrime a C'è posta per te: "Tremo"

Morata, la maglia del Milan in regalo e il discorso nello spogliatoio

Queste le parole di Morata diventate virali in poco tempo: "Quando mi hanno raccontato la vostra storia mi sono messo a piangere, anche ora tremo e non so come mi stia trattenendo. Quello che facciamo noi alla fine è niente in confronto a quello che hai fatto tu. Noi siamo capaci di fare a volte bene, a volte male uno sport, ma quello che hai fatto tu... Tu hai preso il toro per le corna, come si dice in Spagna, affrontare la vita come hai fatto tu conta di più che vincere tre mondiali. Essere un campione nella vita non è prendere una medaglia in più e una in meno, adesso hai un ammiratore in più. Questa è la maglia del mio primo gol in Serie A con il Milan. E poi cono queste scarpe molto importanti per me perché questa estate quando eravamo agli Europei, ho passato un brutto periodo, con queste scarpe non ho mai perso una partita, so che tu sei molto tifoso. Vorrei che tu venissi a vedere il Milan, per passare un po' di tempo insieme e vorrei che tu ci facessi un bel discorso, alla squadra, perché so che ci servirebbe. Ogni volta che scenderò in campo, prima di indossare la maglia del Milan, ti penserò perché so che tu daresti la vita per essere al mio posto".