Bonucci e la moglie si confessano a Diletta Leotta: "La Juve, il matrimonio, i figli e il nome Lorenzo”

TORINO - Una carriera spesa in trasferta, poi una nuova vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari sono stati ospiti della nuova trasmissione “Mamma dilettante” condotta da Diletta Leotta. La coppia ha tre figli, Leonardo,Matteo e Matilda: tra qualche battuta e qualche rivelazione inedita, l’ex difensore della Juventus ha toccato anche temi delicati come la malattia del figlio arrivata come un fulmine a ciel sereno. “Non esistono istruzioni su come affrontare certe situazioni - ha ammesso Leonardo Bonucci - ognuno trova la propria strada. Eravamo vacanza, sarei dovuto tornare a Torino per parlare con la società. A quel punto, Matteo non stava bene e abbiamo deciso di rientrare tutti a Torino. Quando siamo tornati, la situazione è precipitata nel giro di pochissimo tempo. La mattina dopo nostro figlio è stato operato d’urgenza. Ci siamo fatti forza, ognuno a proprio modo”.