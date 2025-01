C'è posta per te ospiti, ecco chi sono quelli di sabato 1 febbraio 

Sabato primo febbraio, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi condurrà il quarto appuntamento con il people show che ogni settimana emoziona, diverte e appassiona il pubblico in studio e a casa: C'è posta per te . Le prime tre puntate sono state un grande successo, seguite da oltre cinque milioni di spettatori con picchi di sei. Anche questa volta saranno al centro della scena storie di gente comune, sentimenti, riflessione, divertimento e belle sorprese. Ogni storia è narrata con grande sensibilità e attenzione dalla conduttrice che fa dello storytelling il suo marchio di fabbrica: Maria affronta le vicende sentimentali parlando al cuore delle persone , sapendo sempre ascoltare, senza giudicare ma dando ai protagonisti nuove chiavi di lettura per situazioni che da anni non riescono a trovare un lieto fine. Questa settimana per due sorprese speciali ci saranno il conduttore Paolo Bonolis e il cantante Al Bano .

Paolo Bonolis e Al Bano ospiti a C'è posta per te

Paolo Bonolis e Al Bano Carrisi di nuovo a C'è posta per te. Entrambi sono già stati ospiti della trasmissione in passato. Il conduttore Mediaset è da mesi al centro del gossip per via della sua separazione da Sonia Bruganelli. Quest'ultima l'avrebbe tradito più volte in ben venti anni di relazione e sarebbe stata anche la causa dell'addio di Bonolis allo storico agente Lucio Presta. Dal canto suo Paolo si è limitato a dire a Verissimo: “Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare un significato a queste possibilità. Vivi e ti comporti in base al significato che dai. Poi nella mia ottica esistenziale ci sono delle priorità che sono i figli, la famiglia che va preservata da qualsiasi circostanza e avversità". Per quanto riguarda invece il cantante di Cellino San Marco, sarà lui il destinatario della posta: chi ha voluto chiamarlo in tv? L'ex moglie Romina Power o l'attuale compagna Loredana Lecciso? O forse uno dei suoi figli? O forse ancora un vecchio amore di gioventù? Per scoprirlo non resta che attendere la nuova puntata del people show, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 21.20 circa.

Il grande successo di C'è posta per te

C'è posta per te è ormai un appuntamento irrinunciabile per molti italiani. A consegnare gli inviti per partecipare alla trasmissione, gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che girano in lungo e largo in sella alle loro biciclette - a volte varcando i confini dell’Italia - per rintracciare i destinatari delle missive ed invitarli in studio.