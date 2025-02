Clamoroso dall'Inghilterra: Peppa Pig di nuovo incinta, cambia per sempre il cartone  

Peppa Pig, uno dei cartoni animati più conosciuti e amati dai bambini di tutto il mondo, sta per cambiare per sempre. La famiglia Pig (composta da Papà Pig, Mamma Pig, Peppa e George) è pronta ad accogliere, un nuovo componente. Secondo quanto pubblicato dal The Indipendent, il giorno della festa della mamma (30 marzo), verrà presentato in anteprima un episodio speciale, nel quale la mamma di Peppa concepirà un altro maialino. “I bambini in età prescolare che accolgono un nuovo fratellino si relazioneranno fortemente con queste nuove storie e potranno imparare a gestire il nuovo momento”, ha dichiarato Esra Cafer, vicepresidente senior della Hasbro, la società proprietaria del franchise di Peppa Pig.