Morte Gene Hackman, primi dettagli sulle possibili cause: il giallo presto potrebbe essere risolto

SANTA FE (Stati Uniti) - Secondo la polizia Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa erano "morti da tempo" quando i loro cadaveri assieme a quello di uno dei loro tre cani sono stati scoperti in stanze diverse della villa di Santa Fe, negli Stati Uniti, dove il 95enne attore abitava da tempo con la coniuge di 63 anni. "Non mi azzardo a dire da quanto", ha aggiunto lo sceriffo Adan Mendoza spiegando che "non ci sono segni immediati di un'azione criminale " ma che questo "non è stato ancora escluso". "Lautopsia ci dirà di più", ha detto Mendoza al New York Times parlando di una situazione "non tipica".

Si indaga sulla fuga di gas

Hackman, in tuta e pantofole, è stato ritrovato a terra in un ingressino "come se fosse caduto di schianto", accanto a lui gli occhiali da sole e un bastone, mentre sua moglie è stata trovata in un bagno, accanto a una stufa. Accanto alla donna c'erano una boccetta di medicinali aperta e delle pillole sparse su un ripiano. La New Mexico Gas Co. sta collaborando con lo sceriffo della contea di Santa Fe per le indagini. La società di servizi ha testato la conduttura del gas della casa, ma non ha trovato perdite. Un detective ha fatto sapere che le persone esposte a perdite di gas o monossido di carbonio potrebbero non mostrare segni di avvelenamento. Chris Ramirez, portavoce del Centro di Scienze della Salute dell'Università del New Mexico, che gestisce le attività del medico legale dello Stato, ha rifiutato di commentare se siano state raggiunte conclusioni sulla causa e le modalità delle morti di Hackman e Arakawa. TMZ ha pubblicato la chiamata d'emergenza al 911 della persona che ha trovato i corpi di Gene Hackman e Betsy Arakawa. Nella comunicazione si sente l'uomo molto nervoso che racconta alle forze dell'ordine di aver trovato due corpi immobili mentre chiedeva aiuto. La persona che ha chiamato il 911, la cui identità non è stata resa pubblica, era sotto shock e continuava a ripetere "accidenti" mentre piangeva.