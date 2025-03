Antonella Fiordelisi svela il nuovo fidanzato al Franchi: "Forza Fiorentina"

FIRENZE - Ci sarebbe un nuovo amore per Antonella Fiordelisi , che ieri è andata allo Stadio Franchi per assistere alla vittoria della Fiorentina, 1-0 sul Lecce , nell'anticipo del venerdì della 27ª giornata di Serie A . La modella e influencer, già concorrente del Grande Fratello e non solo, era sugli spalti in compagnia di un uomo misterioso. Di chi si tratta? Le voci sembrerebbero indicare Giulio Fratini , ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Recentemente la Fiordelisi aveva pubblicato e poi rimosso dai social una foto con l'imprenditore. Ora però le nuove foto, condivise da entrambi sui social, non sembrano più lasciare spazio a dubbi.

Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto al Franchi, in cui stringe la mano di un uomo di cui non si scorge il volto. Contestualmente anche Giulio Fratini ha pubblicato un'immagine social dalla tribuna dello stadio di Firenze, in cui si vedono le squadre schierate in campo, pochi istanti prima dell'inizio del match. Non soltanto. Dopo il fischio finale, l'ex schermitrice e concorrente di Pechino Express si è taggata presso "Santa Cocktail Club", uno dei locali di Fratini. Due indizi che, collegati tra loro e ai gossip delle scorse settimane, sembrano dare la definitiva conferma della relazione tra i due. Antonella Fiordelisi, sui social, si è detta "convertita" al tifo per la Fiorentina. Le cose che si fanno per amore.