C'è posta per te ospiti sabato 1 marzo, ecco chi sono: Lukaku dopo Napoli-Inter

Prima il big match del Maradona , poi C'è posta per te : sabato pieno di impegni per Romelu Lukaku anche se il belga ha registrato il programma di Maria De Filippi settimane fa. In studio, oltre a Lukaku, anche Gigi D'Alessio. Saranno loro i protagonisti di due sorprese, uno a inizio programma, probabilmente D'Alessio, e uno verso la fine.

C'è posta per te ospiti primo marzo, chi ci sarà: Lukaku presente

Lukaku, che non è solito andare in tv, ha accettato l'invito di Maria De Filippi proprio per l'emozione della storia di cui sarà protagonista e non sapeva quando sarebbe andato in onda. Inizialmente quindi non era previsto che la sua partecipazione fosse immediatamente successiva alla partita ma tant'è. Stasera, sabato primo marzo, Big Rom sarà in studio a rendere felici dei suoi tifosi.