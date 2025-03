Federica Pellegrini e la foto con i capelli corti: il commento su Maria De Filippi è virale

Federica Pellegrini simile a Maria De Filippi? Come capelli, s'intende. Una certa somiglianza c'è come fa notare qualche utente su Instagram sotto alcune foto della campionessa azzurra a Milano. Federica, che da qualche mese è tornata ad avere i capelli corti, non ha risposto o commentato, ma la battuta è diventata immediatamente virale. Per il resto, ovviamente, nessuna somiglianza, se non una forza caratteriale che tutti i fan riconoscono ad entrambe. Maria De Filippi ha scritto e sta scrivendo la storia della tv italiana, Federica Pellegrini ha scritto la storia del nuoto e dello sport azzurro : basta questo, al di là del taglio di capelli.

Federica Pellegrini ultime news, l'approccio social della campionessa è perfetto

Federica, come detto, non ha commentato. Si è limitata a parlare di un libro acquistato per la sua Matilde: "Spero le piaccia". Pellegrini ha un approccio social perfetto: scherza quando serve, risponde a tono se deve, ignora per non cadere nella rete degli haters il più delle volte. E questo si traduce in una fase della sua vita professionale che andrebbe studiato: non sbaglia un colpo, insieme al suo staff. E forse anche per questo è simile a Maria De Filippi. I capelli non c'entrano.