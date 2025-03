Il tragico dettaglio sfuggito a tutti agli Oscar: c'entra l'apparizione di Morgan Freeman

Perché Morgan Freeman indossa sempre un guanto alla mano sinistra

Sebbene non abbia ricevuto alcuna nomination agliera presente alla 97a edizione degli Academy Awards per rendere omaggio al collega trovato morto la scorsa settimana nella sua abitazione. L'attoreera elegantissimo con il suo smoking scuro. "Questa settimana, la nostra comunità ha perso un gigante. E io ho perso un caro amico, Gene Hackman", ha detto, visibilmente emozionato. Freeman ha tenuto leper gran parte della sua apparizione televisiva: forse ai più è sfuggito che indossava un unico. Una scelta non proprio di stile ma dovuta ad un serio problema di salute che ormai attanaglia il divo di Hollywood da diverso tempo. Non è la prima volta, infatti, che Morgan Freeman indossa questo accessorio per. In realtà, lo usa dal 2008, da quando ha subitoin Mississippi che gli ha provocato una lesione a un nervo del braccio, lasciando la mano senza mobilità.

Morgan Freeman indossa sempre un guanto sulla mano sinistra a causa di un incidente automobilistico del 2008 che gli ha causato gravi danni ai nervi. La sua mano è praticamente paralizzata. L'incidente è avvenuto nel Mississippi, dove l'auto che Freeman stava guidando si è ribaltata. Da quel momento, i medici gli hanno raccomandato di usare il guanto. Non si tratta ovviamente di un guanto qualsiasi, ma di uno a compressione che permette di stimolare il flusso sanguigno nella sua mano sinistra paralizzata. "Dato che non riesco a muoverla, la mia mano si gonfia", ha confessato qualche anno fa. Diciassette anni dopo, Morgan Freeman soffre ancora degli effetti collaterali. L'attore non soffre solo di paralisi alla mano sinistra, ma pure di fibromialgia a causa dei danni ai nervi subiti. La star de Le ali della libertà (decretato miglior film di sempre) ha indossato un guanto anche in alcuni dei suoi più recenti ruoli cinematografici e televisivi, tra cui la serie di successo Lioness.