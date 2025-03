I Cesaroni 7 cast: le foto inedite, tutti i nomi, chi ci sarà e la frase di Claudio Amendola

Sono iniziate oggi le riprese della nuova stagione de " I Cesaroni ", la settima. Ideatore e regista, oltre che protagonista , Claudio Amendola da tempo aveva fatto sapere che il progetto della serie di Canale 5, amatissima dai fan, stava prendendo forma. E oggi si è arrivati alla prima giornata ufficiale. Amendola, bocca cucita ma occhi emozionati, si è limitato a un video social: "Non posso farvi vedere niente, però è tutto vero. Ci siamo". Qualcosa in più ha spoilerato Niccolò Centioni, alias Rudi, che ha pubblicato una foto con il produttore e l'attore Federico Russo che interpreta il fratello Mimmo. Le immagini, inutile dirlo, sono diventate immediatamente virali sui social, visto che l'attesa è altissima.

I Cesaroni 7 cast: tutte le ultime news da Alessandra Mastronardi a Matteo Branciamore

Per ora del cast si sa molto poco ma sembra confermata la presenza di Matteo Branciamore (Marco). Non ci saranno, invece, le tre interpreti femminili di maggior spicco: Elena Sofia Ricci (Lucia), Alessandra Mastronardi (Eva) e Micol Olivieri (Alice). Prevista la presenza di Max Tortora (Ezio) e Antonello Fassari (Cesare), rispettivamente miglior amico e fratello di Giulio Cesaroni (Amendola). Non si sa ancora chi sarà la protagonista femminile della serie: l'ultima, la sesta, si era conclusa con la love story tra Amendola e Christiane Filangieri (Sofia) ma per adesso bocche cucite.