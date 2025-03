Chi ci sarà ne "I Cesaroni 7 Il Ritorno": lo spoiler sul personaggio di Alessandra Mastronardi e i nomi inediti

Chi è Valentina Bivona, la sexy star dei social che interpreterà Marta Cesaroni

Ad interpretare Marta Cesaroni, la nipote di Giulio e figlia di Marco (ieri ragazzina, oggi quasi ventenne) sarà Valentina Bivona, molto attiva sui social, 19 anni. Su Instagram bocche cucite, ma pare proprio che sarà lei il nuovo personaggio "giovane" della serie, come scritto sul sito dell'agenzia che la rappresenta.

I Cesaroni 7 spoiler: che fine farà il personaggio di Eva?

Oltre ad essere la figlia di Marco, Marta è anche la figlia di Eva, il personaggio (amatissimo) interpretato da Alessandra Mastronardi. Sul web si dice che per giustificare l'assenza di Eva, oggi quasi quarantenne, gli sceneggiatori avrebbero pensato di farla morire in un incidente negli Stati Uniti, dove si era trasferita a vivere. Sarà davvero così o è una fake news?

Tutti i nomi del cast dei Cesaroni - Il Ritorno, ultime news

I nomi del cast non sono stati confermati ufficialmente o almeno non tutti. Non ci saranno le tre interpreti femminil principali:. Prevista la presenza di, anche se non è ancora stato avvistato sul set) e, rispettivamente miglior amico e fratello di Giulio Cesaroni (Amendola). Dovrebbero esserci ancheNon è chiaro, infine, se ci saràin pochi lo ricordano, ma nell'ultima stagione (quella meno fortunata) Giulio Cesaroni scopriva di avere anche una figlia femmina, concepita da ragazzo.