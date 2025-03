Alessia Marcuzzi torna in tv con Obbligo o verità: come funziona e ospiti prima puntata

Lunedì 24 marzo, in prima serata su Rai 2, prende il via il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi, intitolato Obbligo o verità, ispirato al celebre e universale party game a cui tutti hanno giocato almeno una volta. Adattato dall'originale francese Action ou Vérité - prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia - Obbligo o verità segna il debutto della Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento. Nella prima puntata, la Marcuzzi guiderà la conversazione con un parterre variegato proveniente da mondi diversi: Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione del comico Herbert Ballerina, che offriranno spunti originali di dibattito e daranno vita a dinamiche imprevedibili.