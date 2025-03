Ellen Pompeo è rimasta traumatizzata da quella scena di sesso in Grey's Anatomy: "Lacrime vere"

Grey's Anatomy compie venti anni e la sua protagonista, Ellen Pompeo , ha ricordato il momento più imbarazzante sul set. Si tratta della scena di sesso tra Meredith e George , interpretato da TR Knight, nell'episodio 19 della seconda stagione. E se per gli spettatori è stato un momento imbarazzante, Ellen ha ammesso che lo è stato ancora di più per entrambi gli attori, al punto che nessuno dei due voleva filmare la scena in questione. E anche se George rivela i suoi sentimenti a Meredith e i due vanno a un appuntamento, si può percepire oltre lo schermo la tensione e l'imbarazzo del loro incontro, qualcosa che è realmente accaduto tra i due colleghi. "È pazzesco. TR e io siamo così buoni amici e abbiamo dovuto girare una scena d'amore. Stavamo piangendo entrambi, e la scena era così imbarazzante che lui non voleva farla. Io non volevo farla. E quando l'abbiamo girata, era pessima. E poi la rete ha detto che non andava bene. Nel tuo peggior incubo, devi farlo una volta. Ma abbiamo dovuto rigirare quella merda e farla due volte", ha rivelato Ellen.

Ellen Pompeo in lacrime sul set di Grey's Anatomy

Ellen Pompeo ha inoltre ammesso di non aver mai visto l'episodio in cui il suo personaggio fa sesso con quello di TR Knight, poiché per lei è stato un vero e proprio trauma. "Sono in lacrime tutto il tempo. E quelle sono lacrime vere", ha concluso l'attrice sul momento più imbarazzante che ha vissuto durante le riprese di Grey's Anatomy, serie tv che ha inevitabilmente cambiato la sua carriera e le ha regalato la grande popolarità. E a proposito dell'addio al personaggio di Meredith ha detto: "Non sapevo cosa avrei fatto dopo. Sapevo solo che non potevo più fare Grey’s. Ero arrivata al punto di sentirmi come un animale allo zoo. Credo molto nel destino. Ho pensato: se c’è qualcos’altro che sono destinata a fare, mi troverà. Ma so che devo lasciare questo lavoro".