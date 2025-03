Cesare Cremonini si prepara a vivere un tour pazzesco: 13 stadi, tutto sold out. Il Cremonini Live25 partirà da Lignano Sabbiadoro l’8 giugno, poi San Siro il 15 e 16 giugno. Nel tour non poteva mancare il Dall’Ara , il suo stadio, quello che frequenta da tifoso del Bologna da quando era bambino. Il 19 e 20 giugno Cremonini sarà sul palco e non sugli spalti. “La prima partita che ho visto nella mia vita - le parole di Cremonini in un’intervista al Tg1- è stata nel 1988, era un Bologna-Genoa, 2-0 doppietta di Marronaro. Adesso quando vado allo stadio prima della partita penso sempre, lì ci sarà il mio palco”.

Cremonini: "Il più bel successo Luca Carboni sul palco"

Più di 550mila biglietti venduti, numeri straordinari per il cantante bolognese: “Ogni concerto deve secondo me in un modo o nell’altro ricordare alla gente qualcosa che la vita lungo la strada ti fa dimenticare. Sono stato adottato dal mondo dello spettacolo, un mondo che secondo me lascia un’eredità. Il più bel successo del disco e del tour secondo me sarà rivedere Luca Carboni sul palco”.