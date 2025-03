Patrizia Pellegrino contro Frank Matano: volano insulti. Poi la stoccata a Valeria Marini

ROMA - Tensione alle stelle nel corso della seconda puntata di ' Ne Vedremo Delle Belle ', talent show andata in onda sabato sera su Rai 1. Protagonista Patrizia Pellegrino che non ha digerato le critiche di Frank Matano . Ma cosa è successo nel dettaglio? La serata è iniziata come peggio non poteva per l'attrice e showgirl napoletana che ha ricevuto uno zero dalla giuria e dalle sue stesse compagne di avventura , che hanno premiato la performance di Lorenza Mario . Solo l'intervento del conduttore Carlo Conti , che ha chiesto un'aggiunta di cinque punti extra alla classifica , ha permesso a Patrizia di raggiungere quantomeno il penultimo posto. Nonostante ciò, la sua esibizione sulle note del brano ' L'importante è finire ' di Mina non ha convinto né la giuria né il pubblico.

Pellegrino attacca Matano: "Un po' str***o con me"

Il clima, già teso, diventa incandescente con le parole al veleno di Frank Matano. Lo youtuber e comico ha commentato così l'esibizione della Pellegrino: "Lorenza Mario è stata fenomenale, per Patrizia Pellegrino l’importante non è finire, ma non iniziare proprio". Una frase che ha lasciato senza parole la showgirl. In seguito, sui social, la stessa Patrizia ha replicato a Matano con una dura storia su Instagram: "Comunque Matano un po’ str**zo con me, fuori luogo". Ma non è tutto: al termine dell'esibizione, la showgirl napoletana si è diretta verso Carlo Conti con l'intento di abbracciarlo. Il conduttore ha cercato, invano, di evitare ogni contatto, con Patrizia in preda a una crisi di nervi tra urletti e risatine. Un atteggiamento che ha spazientito anche Mara Venier: "Patrizia, anche meno!".

Pellegrino-Marini: che scontro!

Non solo Matano: la Pellegrino ha avuto, nel corso della puntata, un duro scontro anche con la Marini. Tra le due infatti non sembra scorrere buon sangue: Valeria, furiosa per alcune parole di Patrizia, le ha rimproverato di averla insultata e l'ha accusata di aver detto che “faceva il pubblico” durante i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. "Mi sono arrabbiata la scorsa puntata per un paio di cose, una perché tu Patrizia ti sei messa a dire che io facevo il pubblico", ha dichiarato Marini. Secca la replica della Pellegrino: "Ma è la verità! Ci siamo conosciute quando io facevo Club92 con Gigi Proietti e tu facevi parte del pubblico!". La Marini, stizzita, ha risposto così: "Facevo parte del pubblico perché sono molto più giovane di te".

Pellegrino-Marini ai ferri corti anche sul tema social

Le frizioni tra le due sono poi proseguite poco dopo, sul tema social, in merito al quale Patrizia ha accusato Valeria di comprare follower. "Io non compro i followers. Come facciamo noi ad avere 100 like e tu 10.000? Erano indiani. Quel post è passato dall’India", tuona la Marini. Patrizia perde l3 staffe e sottolinea: "Io dò qualità e amore, io ho 400 commenti sotto le foto, tu ne hai 30, mi sveglio alle cinque del mattino e rispondo personalmente a tutti!". A quel punto la Marini la zittisce così: "Non ti cantare e suonare le cose da sola, ti auto-convinci delle cose. Ma ti vuoi paragonare con me? Non ti permettere di paragonarti con me". Valeria ha poi cercato di buttare acqua sul fuoco: "Nessuno ce l’ha con Patrizia Pellegrino, lei provoca e io rispondo".