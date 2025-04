Alessandra Amoroso incinta ad Amici 24: il dolce gesto di Maria De Filippi

Alessandra Amoroso ad Amici 24, nella terza puntata del Serale in onda su Canale 5 sabato 5 aprile. Per la cantante salentina si tratta della sua prima ospitata in tv da quando ha annunciato di essere in dolce attesa: è incinta del compagno Valerio Pastore e partorirà a settembre. Scelto già anche il nome della nascitura: la figlia dell'Amoroso si chiamerà Penelope. Maria De Filippi ha accolto Alessandra in studio con un grande abbraccio e un tenero bacio sulla fronte. È già diventata virale la foto che ritrae il gesto materno della conduttrice televisiva, in cui la 38enne indossa un abito nero che mette in evidenza il pancione. Stando alle anticipazioni, Queen Mary le ha anche baciato il pancione e Alessandra l’ha ringraziata per tutto quello che ha fatto per lei. Le due sono da sempre legate e Sandrina è diventata popolare dopo aver vinto il talent show di Canale 5 nel 2009. Ora è tornata in trasmissione per presentare la sua nuova canzone, Cose stupide: un brano che parla di errori, di fragilità, di piccoli gesti che fanno male eppure sono inevitabili. È un invito alla libertà di vivere l’amore anche nelle sue imperfezioni, concedendosi il lusso di sbagliare e persino di soffrire.