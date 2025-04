Serse Cosmi, futuro in tv? Ecco quali programmi lo cercano

Serse Cosmi , futuro in tv? L'allenatore, che ormai è anche un personaggio televisivo importante, oltre che opinionista, ha calcato i palchi teatrali con lo spettacolo: "Solo Coppi temo" e adesso è cercato da due importanti trasmissioni televisive. Quali? Pechino Express (prossima edizione) e l'Isola dei Famosi, in programma a maggio. Il tempo stringe, ma Cosmi sarebbe un nome di grido in assenza di personaggi, per ora, di altissimo livello nella nuova conduzione che sarà affidata a Veronica Gentili.

Serse Cosmi, perché in tv potrebbe funzionare

Allenatore, quasi 67 anni, dopo l'ultima esperienza in Croazia non ha più squadra dal 2022. Personaggio amatissimo, senza peli sulla lingua, non ha mai partecipato a reality e per questo la sua presenza in tv potrebbe essere un valore aggiunto. Nelle prossime settimane Cosmi deciderà se accettare o meno le proposte.