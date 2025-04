Claudio Amendola e il ristorante aperto a Milano: ecco quanto costa e il menu

MILANO – Claudio Amendola, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana, torna a far parlare di sé, questa volta non per un nuovo film, ma per un progetto ambizioso che unisce passione, cucina e gusto. Dopo aver conquistato la scena romana con “Frezza” e l’entroterra laziale con “Osteria del Parco” a Valmontone, l’attore sbarca a Milano con un’idea chiara: portare il sapore e il calore della cucina romana nella capitale della moda e del design. Aperto così “Cascina Romana”, nuovo ristorante nel cuore di Porta Venezia, capace di fondere le radici della tradizione capitolina con un tocco di eleganza contemporanea.