Laura Pausini, il gesto per Giorgia con la figlia emoziona tutti  

Laura Pausini festeggia Giorgia. Quest'ultima ha compiuto 54 anni e per l'occasione ha ricevuto un omaggio sentito dalla collega e amica. Le due, infatti, sono molto unite. La Pausini ha condiviso su Instagram un video in cui canta in macchina La cura per me, la canzone che Giorgia ha presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Con Laura c'è anche la figlia Paola, nata dal rapporto con il marito Paolo Carta. Il brano è piaciuto molto alla Pausini, che non ha esitato a farlo sapere pubblicamente. Del resto l'interprete di Solarolo è sempre stata una grande sostenitrice della Todrani. In passato non ha nascosto di amare molto anche un'altra canzone di Giorgia, E poi. "Mi è sempre piaciuta tantissimo. Giorgia è stata presente ad un mio concerto e poi siamo molto amiche. La sento quasi ogni giorno", ha ammesso Laura.