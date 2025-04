Beverly Hills 90210, 25 anni fa l'ultima puntata: come finiva e il messaggio di "Donna"

Venticinque anni fa, esattamente 25 anni fa, finiva una delle serie televisive che aveva cambiato - e avrebbe cambiato anche in futuro - la tv mondiale. Con il matrimonio di Donna e David , unica coppia sempre presente, si concludevano le stagioni di Beverly Hills 90210 con quasi tutti i grandi attori presenti. Incredibile, a ripensarci oggi, che mancassero proprio coloro da cui la serie era partita: i gemelli Walsh, Brenda e Brandon . Lei, Shannen Doherty, era uscita già da qualche anno, in polemica con tutto e tutti (salvo poi ritrovarsi con amici e colleghi prima di morire ); lui, Jason Priestley, aveva lasciato in modo meno traumatico ma non era mai voluto tornare, se non con un videomessaggio di auguri agli amici di sempre. C'era, invece Luke Perry, testimone degli sposi e, finalmente, felice e innamorato: la serie, infatti, si chiude con Kelly che decide di seguire il cuore e sceglie Dylan. A dir la verità, per i più curiosi, in uno spin off uscito qualche anno fa si scopre che Kelly e Dylan hanno avuto un figlio ma si sono lasciati e che, invece, Donna e David proseguono il loro matrimonio in Giappone. Ma la verità è che, per i puristi, Beverly Hills 90210 finisce lì, in quella sala da ballo, di 25 anni fa.

Beverly Hills 90210, come finisce e il post virale su Instagram

Per quanto riguarda gli altri personaggi principali, Steve è anche lui a Beverly Hills con la moglie Janet e la figlia mentre Brandon ha coronato il suo sogno ed è un giornalista affermato a Washington. Kelly resta il suo grande amore, ma non corrisposto del tutto. Brenda, invece, vive a Londra dove fa l'attrice di teatro. Oggi, che Shannen Doherty e Luke Perry non ci sono più, gli attori si rivedono spesso, come se avessero voluto riprendere un filo interrotto anni fa. Per i più cattivi, visto che nessuno è mai riuscito a sfondare davvero, adesso sfruttare l'effetto nostalgia sarebbe un buon modo per fare soldi facilmente. Non a caso l'attrice che interpretava Kelly, Jennie Garth, ha creato una sua linea di abbigliamento con alcune delle frasi più iconiche interpretate dal suo personaggio. In ogni caso, per festeggiare i 25 anni dalla fine della serie, e quindi del suo matrimonio con David, l'attrice Tori Spelling (Donna) ha pubblicato un post in cui scherza con Brian Austin Green (David) per festeggiare le loro nozze d'argento: "Ci guardiamo così ed è la sintesi del nostro rapporto". E i social impazziscono perché sono passati 25 anni ma, per molti, è come se il tempo si fosse fermato.