I Cesaroni 7, le prime clamorose anticipazioni della trama: tutti gli spoiler

È una delle serie più attese del prossimo anno: "I Cesaroni 7 - Il ritorno " si sta girando in questi giorni alla Garbatella e così proseguirà fino ad agosto. "Repubblica" ha trascorso una giornata sul set e tra una riga e l'altra si possono leggere un po' di anticipazioni della trama. Claudio Amendola è sempre protagonista, oltre che regista , e la parte maschile della famiglia è al completo con i tre figli Marco, Rudi e Mimmo. Proprio Marco (Matteo Branciamore), protagonista con Eva di una storia d'amore che più di 15 anni fece impazzire i giovani italiani, sarà al centro di tante storie nuove: eccole.

I Cesaroni 7, Marco si sposa con Eva?

Dunque, stando a quanto scrive "Repubblica" il personaggio di Marco si sposerà ma non con Eva. Ora convive con Virginia (Marta Filippi) e il piccolo Adriano (Pietro Serpi) e da New York arriverà Marta (Valentina Bivona), la figlia adolescente avuta con Eva. Marco farà anche una promessa di nozze ma non al suo storico amore, bensì a Virginia.

I Cesaroni, che ruolo avranno Ricky Memphis e Lucia Ocone

Nel cast anche Ricky Memphis, nei panni di Carlo, il consuocero di Giulio, e Lucia Ocone: gli spoiler sono pochi, ma sembra che sarà molto vicina alla famiglia Cesaroni, in crisi dopo il periodo Covid. Il suo personaggio si chiamerà Livia. L'attesa è enorme ma Mediaset non ha ancora comunicato la messa in onda. Possibile questo autunno o primi mesi del 2026.