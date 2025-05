Jovanotti saluta Roma, la gag con Renato Zero è irresistibile: "Vai al Conclave". Palaeur in delirio

Jovanotti saluta, per ora, visto che tornerà a fine maggio, Roma e il Palaeur. Lo fa con 8 date tutte sold out, uno spettacolo incredibile di quasi tre ore in cui non si risparmia mai. Fisico e voce al top, "senza autotune", sottolinea dal palco dove canta gran parte dei suoi successi più celebri. Mostrando un enorme segno di rispetto nei confronti dei fan. I biglietti dei concerti non costano poco, quasi sempre si parte da almeno 50 euro e magari per una famiglia di 4 persone la spesa è alta. Se poi l'artista presenta solo canzoni nuove l'effetto noia può essere determinante. Jovanotti, invece, così come Max Pezzali prima di lui, tanto per fare un esempio di un evergreen che fa tutto esaurito ovunque va da tre anni, sceglie di cantare i grandi successi e allora l'effetto è quello di un gigantesco karaoke collettivo. Azzeccatissima la scelta di accendere le luci sul finale sulle note di "Ragazzo fortunato": Lorenzo vede il pubblico e il pubblico vede lui. Un eterno ragazzo (non si arrabbi Gianni Morandi), capace di ricostruirsi dopo il grave incidente in bici di neppure due anni fa. Ieri sera l'ultima bellissima tappa con spettatori d'eccezione come Carlo Verdone e Renato Zero, salutati da Jovanotti e acclamatissimi dal pubblico. Jova ha scherzato con "O famo strano", una delle battute più celebri di Verdone, e ha chiesto a Renato Zero di "andare al Conclave per farsi eleggere Papa". Il video è diventato immediatamente virale, come logico con due giganti della musica italiana.