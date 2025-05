Timothée Chalamet ai David cita Totti: la frase d'amore sulla Roma spiazza 

Timothée Chalamet ha ricevuto il David Speciale in occasione della 70ª edizione dei David di Donatello , celebrando così una carriera che ha incrociato più volte la cultura e il cinema italiani. "Non ho nessuna relazione con l’Italia, ma sento una connessione profonda con questo Paese e sono grato alla comunità cinematografica italiana", ha ammesso. Elegantissimo, in completo nero con un fiore bianco all’occhiello, l'attore franco-americano ha emozionato il pubblico. Al suo fianco, in platea, il padre e la fidanzata Kylie Jenner , che ha sfilato per la prima volta con lui (dopo due anni di relazione) sul red carpet. "Questo premio è un onore incredibile per me. - ha detto il 29enne - I film italiani mi hanno dato molto. Ho preso ispirazione da 'Ladri di biciclette' di De Sica, da Fellini". Poi, il tributo più sentito: "Devo tutto a Luca Guadagnino , è la persona più importante della mia carriera". Con il regista italiano, Chalamet ha girato Chiamami col tuo nome, che ha segnato una svolta per la sua carriera internazionale. A sorpresa, anche una battuta dedicata al mondo del calcio: "Se non avessi continuato il mio sogno attoriale, probabilmente avrei infranto qualsiasi record di Francesco Totti". A questo punto è intervento la conduttrice della serata, l'attrice Elena Sofia Ricci, che ha dichiarato: "E Forza Roma sempre, con buona pace di tutti".

Timothée Chalamet e il rapporto con Francesco Totti

Intercettato da Agi lontano dal palco, alla domanda sul rapporto con la capitale italiana, che ha visitato più volte nel corso della sua vita, Timothée Chalamet ha risposto con un "Forza Roma". E poi ha aggiunto: "Totti? Stasera", senza però specificare di più su un presunto incontro con l'ex calciatore. L'ennesima dimostrazione della passione di Chalamet per la Roma e per Totti: di recente Timothée ha addirittura espresso il desiderio di indossare i panni dell'ex attaccante in un biopic. Lo scorso gennaio c'è stato uno scambio di battute tra i due, con l'attore che ha chiesto allo sportivo di vedere il suo ultimo film, quello su Bob Dylan, e Totti che ha prontamente risposto, accogliendo con favore la sua richiesta. Un legame in continua evoluzione, che potrebbe diventare ancora più stretto e forte in futuro...

Timothée Chalamet sul red carpet con Kylie Jenner

Ai David di Donatello, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno debuttato ufficialmente come coppia. Lei è la sorella minore di Kim Kardashian ed è una delle imprenditrici e influencer più seguite e amate negli Stati Uniti. Da due anni fan, appassionati di cronaca rosa e semplici curiosi aspettavano di vedere Timothée e Kylie insieme sul red carpet. Ci volevano i David di Donatello per riuscire nell’impresa che non è riuscita ad eventi ben più blasonati e seguiti a livello mondiale. Mano nella mano i due fidanzati hanno attraversato Cinecittà lasciandosi fotografare con disinvoltura, come non avevano mai fatto prima.