Eurovision 2025, scaletta seconda semifinale: Lucio Corsi scelto dalla produzione, cosa significa

Al via la seconda semifinale dell' Eurovision Song Contest 2025 in onda stasera giovedì 15 maggio alla St. Jakobshalle Arena Basilea in Svizzera e in onda su Rai2. Ad esibirsi sul palco i 16 concorrenti rimasti in gara per scegliere gli ultimi 10 Paesi che accederanno alla finale del 17 maggio. Da programma sul palco, durante la seconda semifinale, si esibiranno anche gli altri tre paesi già qualificati, grazie alla regola dei Big Five: stiamo parlando del trio britannico delle Remember Monday con What The Hell Just Happened, ma anche Louane, la concorrente francese con Maman e infine la coppia tedesca formata da Abor & Tynna con Baller. Grande attesa anche per JJ, il concorrente austriaco che parteciperà con Wasted Love, tra i favoriti alla vittoria finale dopo il trio svedese KAJ, che con Bara Bada Bastu si è esibito durante la prima semifinale.

Perché stasera non canta Lucio Corsi all'Eurovision 2025

Alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 Lucio Corsi non salirà sul palco. Il cantante toscano è già di diritto in finale perché uno dei rappresentanti dei Big Five, cioè le cinque che contribuiscono maggiormente all’evento: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Corsi ha avuto modo di presentare fuori gara il suo pezzo alla prima semifinale ma ora non tornerà prima di sabato. E a proposito della finale, si è svolto nella notte tra martedì e mercoledì il sorteggio che ha definito la metà di esibizione per i Paesi già qualificati alla finale dell’ESC e provenienti dalla prima semifinale. Lucio Corsi, rappresentante dell’Italia con il brano Volevo essere un duro, rientra tra i Paesi classificati sotto la voce "Scelta della produzione". Cosa significa, esattamente? La voce scelta della produzione sta ad indicare che i produttori dello show potranno collocare la canzone in qualsiasi punto della prima o della seconda metà dell’ordine di esibizione, con l’obiettivo di far risaltare tutte le canzoni in gara, evitando (come in passato) che magari molte ballate finissero nella stessa parte dello show o che molti favoriti venissero sorteggiati per esibirsi nella stessa metà. In questo modo si va dunque a creare un flusso più omogeneo tra le varie esibizioni. Dovremo quindi attendere ancora un po’ (almeno fino alla notte tra giovedì e venerdì) per conoscere il reale posizionamento di Lucio Corsi. E lo stesso discorso vale anche per San Marino, anche Gabry Ponte - con la sua Tutta l'Italia - ha pescato la "scelta della produzione".

Programma seconda semifinale, omaggio a Toto Cutugno

Il primo intervallo della seconda semifinale di Eurovision 2025 sarà un tuffo nel recente passato: Eurovision Unseen darà spazio a quattro artisti che avrebbero dovuto esibirsi nell’edizione del 2020, cancellata a causa della pandemia di Covid-19 (tutti hanno poi partecipato alla competizione del 2021 nei Paesi Bassi). Il medley celebrerà la resilienza della musica e sarà un momento per ricordare lo spirito della manifestazione. A salire sul palco saranno Gjon’s Tears (Svizzera), il trio dei The Roop (Lituania), Efendi (Azerbaigian) e la giovanissima Destiny (Malta). Il secondo show di intervallo, On time, sarà uno spettacolo in stile musical che partirà come una presentazione ordinaria sulla Svizzera, per poi trasformarsi in un inno alla libertà personale e al valore del tempo. La chiusura della seconda serata sarà invece affidata alla presentatrice e cantante Sandra Studer, che intonerà Insieme: 1992 di Toto Cutugno, brano con cui l’Italia trionfò all’Eurovision per la seconda volta nella sua storia il 5 maggio 1990 a Zagabria. Quell’anno Cutugno era arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma partecipò alla manifestazione dopo la rinuncia dei Pooh.

Scaletta seconda semifinale Eurovision Song Contest 2025

Di seguito l'ordine di esibizione della seconda semifinale dell'Eurovision 2025:

1. Australia - Go-Jo Milkshake Man

2. Montenegro - Nina Žižić Dobrodošli

3. Irlanda - Emmy Laika Party

4. Lettonia - Tautumeitas Bur man laimi

5. Armenia- Parg Survivor

6. Austria - JJ Wasted Love

7. Regno Unito - Remember Monday What the Hell Just Happened?

8. Grecia - Klavdia Asteromata

9. Lituania - Katarsis Tavo akys

10. Malta - Miriana Conte Serving

11. Georgia - Mariam Shengelia Freedom

12. Francia - Louane Maman

13. Danimarca - Sissal Hallucination

14. Cechia - Adonxs Kiss Kiss Goodbye

15. Lussemburgo - Laura Thorn La poupée monte le son

16. Israele - Yuval Raphael New Day Will Rise

17. Germania - Abor & Tynna Baller

18. Serbia - Princ Mila

19. Finlandia - Erika Vikman Ich komme