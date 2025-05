Fiorello ironizza sulla corsa scudetto: "Kim Jong-un ha detto ai napoletani di non esagerare con i botti"

ROMA - Ultima puntata della settimana per “ Radio2 Radio Show – La Pennicanza ", il nuovo programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 . Satira, nonsense e una pioggia di gag sempre in bilico tra attualità e assurdo, in una corsa all’improvvisazione che non risparmia nemmeno lo sport.

A dominare l’episodio è l’attesa per l’assegnazione dello scudetto, con il Napoli ormai a un passo dalla festa. Fiorello ironizza sulla febbre partenopea: “Kim Jong-un ha mandato un messaggio ai napoletani: ‘Non esagerate con i botti’. Detto da lui, il Maradona dei fuochi d’artificio!”. Ma il clima di tensione e scaramanzia si fa sentire anche fuori dal campo: “I tifosi hanno passato la notte sotto l’hotel del Cagliari a sparare mortaretti per non farli dormire”. Parte così una "finta?" intervista al calciatore dei sardi Makoumbou, che racconta: “Botti tutta la notte, motorini ovunque, pure in corridoio! Alla fine ho dormito… in discoteca”.

A 'La Pennicanza' arriva anche un'ospitata tutta da ridere: la famiglia Sinner al completo, da Jannik ai genitori fino al fratello, tutti alle prese con un’improbabile passione comune: il canto. Papà Hanspetter e mamma Siglinde intonano in tedesco, mentre il fratello Mark sorprende tutti con un’inaspettata performance in calabrese. Anche stavolta, Fiorello firma una puntata che mescola calcio, varietà e pura follia in uno degli show più imprevedibili e seguiti del mondo radiofonico.

“Radio2 Radio Show. La pennicanza” è in diretta radiofonica su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle 14.30, anche in visual sul canale 202 del Digitale terrestre e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. In onda anche la mattina successiva al giorno della puntata su Rai Radio2, dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) con una versione ridotta con “Il meglio di” intitolata “La sveglianza”. Inoltre, sono disponibili su RaiPlay tutte le puntate on demand. I social di @rairadio2 seguono infine lo show e il backstage del programma.

“Radio2 Radio Show. La pennicanza” è un programma di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. Le musiche sono di Enrico Cremonesi. Regia di Piergiorgio Camilli. Regia radiofonica Marco Lolli.