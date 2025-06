Ilary Blasi torna dopo il fallimento di The Couple: ecco il programma che condurrà

Ilary Blasi prepara la riscossa dopo il fallimento di ' The Couple ', il reality game cancellato da Mediaset a inizio maggio dopo appena 4 puntate a causa dello scarso pubblico. La conduttrice tv ed ex moglie di Francesco Totti condurrà tra qualche giorno " Battiti Live " e, in queste ore, è in Puglia per preparare il festival musicale che andrà in onda tra luglio e agosto.

Ilary pronta per Battiti Live

Sul proprio profilo Instagram Blasi ha pubblicato un video del viaggio verso Molfetta, dove stanno allestendo un grande palco per il programma, che andrà in onda in differita su Canale 5. Nelle immagini si vede prima la prospettiva della conduttrice dal finestrino dell'aereo che sta per atterrare, poi un tratto di percorso in strada con il bivio per Molfetta Sud e infine Ilary che apre la finestra del terrazzo della sua stanza d'albergo, che dà proprio sul palco ancora in costruzione di "Battiti Live". Le 5 puntate del programma saranno tutte registrate a Molfetta tra il 18 e il 22 giugno e dovrebbero andare in onda tra il 7 luglio e il 4 agosto.