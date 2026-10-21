Arriva al teatro "Viva la mamma"

Cosa può accadere se una mamma non più giovanissima, ma nel pieno della vitalità, rivendica il suo diritto alla felicità, lontana dallo stereotipo della donna matura “tutta casa e nipoti”? Tra risate e riflessioni si prepara al debutto la commedia “Viva la Mamma!”, che vanta un cast esplosivo e vede al centro della scena Iva Zanicchi, affiancata da Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz. Uno spettacolo brillante, scritto e diretto dallo stesso Ruiz e prodotto da Giuseppe Magagnini per la Carpe Diem Produzioni in co-produzione con C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, che sceglie la via del sorriso per esplorare le fragilità e le contraddizioni del presente. Dal 5 novembre 2026 la pièce farà tappa al Teatro Goldoni di Corinaldo, in provincia di Ancona, per poi arrivare al Teatro Alfieri di Torino (9 novembre), al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme (15 novembre), al Teatro Manzoni di Roma (dal 17 al 22 novembre) e in oltre 50 date previste in alcuni tra i più importanti teatri d’Italia, tra cui quelli di Castiglione delle Stiviere, Crema, Sant'Arpino, Foggia, Cerignola, Taranto, Martina Franca, Trapani, Caltanissetta, Alcamo, Mazara del Vallo, Fiuggi, Aprilia, Empoli, Monza, Bologna, Trieste e anche Bellinzona in Svizzera, fino al 31 gennaio 2027. L’ironia del testo affronta, con uno sguardo lucido e attento, un tema delicato e una delle sfide sociali della nostra epoca: la solitudine degli anziani, con le criticità legate alla loro quotidianità. Sul palco una famiglia è alle prese con il tradizionale pranzo natalizio, ma per la prima volta il classico e prevedibile rituale sarà stravolto da una rivelazione decisamente insolita. Michela (Iva Zanicchi), madre vulcanica e travolgente, spiazza i figli Sofia (Milena Miconi) e Sandro (Diego Ruiz) con una sorpresa che lascia tutti perplessi. Nella sua vita è entrato un uomo (Samuel Peron), molto più giovane di lei, che le tiene compagnia, la aiuta, la sostiene e condivide la sua routine. Quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma così in un susseguirsi di sospetti, battibecchi, equivoci e momenti esilaranti, mentre i figli cercano di capire le reali intenzioni del nuovo arrivato, immaginando già una truffa in piena regola, proprio come quelle che si sentono spesso nei telegiornali. “Viva la Mamma!” è una commedia dal ritmo incalzante che ironizza con affetto e acume sulle dinamiche dei rapporti familiari, sulle nostre piccole e grandi gelosie e sull'incontenibile forza d'animo delle mamme italiane. E’ un viaggio che tocca da vicino i legami familiari contemporanei cercando di far ricordare che la voglia di vivere non ha una data di scadenza.