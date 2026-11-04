"L'Ospite Gradito" in scena a Roma

Al Teatro Prati la nuova stagione si apre con la commedia corale di Peppino De Filippo. Un classico che, grazie al regista e attore Fabio Gravina, punta all'autenticità teatrale. Il trionfo della tradizione in una comicità senza tempo
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Pubblicato il 04.11.2026, 10:11 (Aggiornato il 04.11.2026, 12:13)

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