Chi è Sofia Giaele De Dona: concorrente GF VIP: età, peso, altezza

Sofia Giaele De Dona: vita privata e carriera

Sofia Giaele De Dona nasce a Conegliano Veneto, ma vive a Milano, dove lavora nel campo della moda, sia come modella che come Fashion Blogger. Ha studiato alla Fashion Business dell'Accademia del Lusso e ha partecipato al reality "Ti Spedisco in Convento". Ad oggi ha lanciato due brand, il primo è il suo Personal Brand (SGDD), il secondo invece realizza collezioni come quella dello Hijab, puntando sullo stile e il comfort. Sofia sembrerebbe legata sentimentalmente ad un ragazzo americano da circa quattro anni, a volte il ragazzo appare sui canali social di lei.