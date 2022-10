GF Vip perde colpi? Cosa dicono i social tra pronostici e schieramenti

Sette puntate sono passate, mancano poche ore all'ottava puntata di Grande Fratello Vip 2022. I rumors social sono incandescenti, gli animi si accendono, le persone si schierano su chi eliminare , si parla anche del programma in generale. Ecco tutto quello che dicono sui Social per la stagione 2022.

GF Vip: il programma perde colpi?

Molti utenti hanno segnalato su Twitter una grossa mancanza: #GFVIP non è in tendenza. Manca un'ora e mezza all'inizio della puntata e ancora tra i top hashtag GF Vip è assente. Qualcuno accusa Alfonso Signorini di aver "affossato" il programma. L'hashtag #gfvipparty viene usato spesso ironicamente perché c'è una fetta di utenti che non lo considera più una festa. In compenso #Amici22 sembra fisso e insuperabile. Alcuni utenti danno la colpa alla scelta dei concorrenti, si parla di "Vip non troppo famosi". Tuttavia, da una prima analisi delle numeriche, GF Vip ci sembra ancora protagonista del Social.

Gli schieramenti per l'eliminazione: Gegia divide

Tra i concorrenti a rischio eliminazione, questa sera troviamo Gegia. Il Sentiment è contrastante. Da una parte i social urlano e scalpitano per l'eliminazione dopo lo sbaglio, qualcuno di questi, con riluttanza, pronostica l'uscita di Charlie. Alla fazione opposta dello schieramento troviamo un'immagine di Gegia come unica concorrente "naturale" e spontanea, quasi con un pizzico di tenerezza. L'autoironia della concorrente sembra essere apprezzata.

Giulia Salemi al centro della chiacchiera

Dopo la rivelazione sul contatto con Marco Bellavia, i vecchi rancori con Ciacci, Giulia Salemi viene citata spessissimo su Twitter e Instagram, mantenendo il ruolo di protagonista pur non essendo la concorrente GF Vip di quest'anno. Spiccano analisi e segnalazioni dei suoi outfit anni 90', tra critiche e apprezzamenti.

Nikita si salva: il pronostico social

A gran voce su Twitter tutti gli utenti sembrano certi che al televoto eliminatorio Nikita Pelizon si salverà. Tra poche ore scopriremo se il pronostico sarà felicemente confermato da Alfonso Signorini.

