Gf Vip Diretta Live: cosa sta succedendo nell'ottava puntata

Tutto quello che sta succedendo alla casa del Grande Fratello VIP 2022 in diretta minuto per minuto.

22:26

Charlie e Nikita si salvano

22:35

"Luca basta piangere per Soraia"

Rita, la madre di Luca, conferma il coinvolgimento emotivo di Soraia nei confronti di Luca per tranquillizzarlo: "basta piangere per lei". Spiega che Luca ha sofferto tanto ed è ora che smetta di piangere perché le cose vanno bene, lei (la madre) sta bene, così come la relazione tra Luca e Soraia.

Chi è Luca

22:30

Luca Salatino incontra l'ospita a sopresa

Luca incontra nella casa del Grande Fratello la madre Rita: "Luca è indemoniato, ora lo porto dal prete". Questo e altri ricordi d'infanzia

22:15

Luca Salatino si commuove

Luca parla della madre, della depressione e del suo sogno infranto per la Boxe.

22:00

Pamela Prati e la vicenda Mark Caltagirone

Si riparla della questione, ancora gli opinionisti non sono convinti, il confronto rimane aperto.