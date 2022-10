Gf Vip: il triangolo Ginevra, Giaele e Antonino Spinalbese

Ginevra Lamborghini o Giaele De Dona? Nuovi orizzonti per Antonino

Nella puntata in questione sorge uno scambio interessante di battute tra Ginevra e Antonino, con tanto di Lapsus sul nome da parte di quest'ultimo. Ginevra sembra esplicitare l'interesse verso Antonino. Giaele non si lascia scappare qualche frecciatina. “La nostra Ginevra è un po’ in crisi”, dice Signorini. Antonino replica: “È colpa mia? Mi stai facendo andare in ansia, Alfonso. Devi dirmi qualcosa, Ginevra?”. “Nino, tu fai il bravino” risponde Ginevra. Ma Giaele interviene: "A dicembre faccio innamorare Antonino? Secondo me, anche prima. Mi ha invitato a dormire con lui già due volte”.

Giulia Salemi interviene con lo Scoop su Ginevra

A quanto pare le insinuazioni sull'esser single di Ginevra vengono smontate da Giulia che porta un fatto importante: Ginevra è stata a casa del suo fidanzato. Quale sarà il motivo?

Diretta GF VIP 2022 ottava puntata

