Chi è Patrizia Rossetti concorrente Gf Vip: età, peso, altezza

Patrizia Rossetti: età, peso, altezza, provenienza

Età: 63 anni

Provenienza: Montaione, Toscana

Altezza: 162 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno Zodiacale: Pesci

Data di nascita: 19 marzo 1959

Professione: Conduttrice televisiva

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @patriziarossetti

Patrizia Rossetti: carriera

Dopo l'esordio come conduttrice del tg di Antenna 5, emittente televisiva locale della Toscana, Patrizia Rossetti ha esordito sulla tv nazionale nel 1981, vincendo il concorso Una valletta per Sanremo all'interno della trasmissione di Domenica In. Nel 1982 ha così condotto il Festival di Sanremo insieme a Claudio Cecchetto. Successivamente ha presentato il Festival di Castrocaro, il Festival di Pesaro e Miss Italia. Nel 1983 Patrizia ha debuttato su Rete 4 e per anni è stata una delle conduttrici di punta della rete. La grande popolarità è arrivata nel 1989, con il format Buon pomeriggio, in onda dal lunedì al venerdì e dedicato alle soap opera e alle telenovelas. Nel 1996, a causa del cambio di linea editoriale, la presenza della Rossetti si è ridotta all'apparizione in diverse televendite. La presentatrice si è riciclata come inviata di Quelli che il calcio e opinionista a Pomeriggio 5, Live-Non è la d'Urso, Detto Fatto. Prima di essere scelta per il Grande Fratello Vip 7 è stata concorrente a La Fattoria (2005) e Pechino Express (2018, dove ha vinto in coppia con Maria Teresa Ruta). Nella sua lunga carriera anche esperienze come attrice teatrale e speaker radiofonica.

Patrizia Rossetti: vita privata

Patrizia Rossetti è stata sposata dal 2006 al 2018 con un tecnico televisivo di nome Rudy. La coppia non ha avuto figli. Il matrimonio è giunto al termine a causa dei continui tradimenti dell'uomo, l'ultimo dei quali con un'amica di Patrizia, che lavora come barista a Mediaset. Oggi la conduttrice è single.