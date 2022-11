Sonia Bruganelli tira fuori la sua laurea: "Sono la più titolata al Gf Vip"

Sonia Bruganelli si è definita, nel corso di un'ospitata a Tv Talk, la persona più adatta a svolgere il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip . "Sono la più titolata, sono laureata in Scienze della Comunicazione con una tesi sul Grande Fratello", ha spiegato la moglie di Paolo Bonolis. "Alfonso Signorini mi ha scelta anche perché io non ho bisogno di questo lavoro, faccio altro nella vita. Non ho bisogno del consenso generale e posso dire cose che altri non possono. L'anno scorso c'era una persona (Adriana Volpe, ndr) che facendo la conduttrice non poteva dire tutto quello che pensava. Io sono abbastanza libera".

"Fare televisione è diverso da stare in tv"

Sonia Bruganelli ci ha inoltre tenuto a precisare che c'è molta differenza tra chi fa televisione e chi sta in tv. "Non sono la stessa cosa. Al giorno d'oggi c'è tanta gente che sta in televisione ma non sa fare televisione come Gerry Scotti o Paolo Bonolis". E sull'idea di condurre un giorno il GF Vip, come accaduto ad Alfonso Signorini che è in passato è stato opinionista del programma, la Bruganelli è stata chiara: "Credo proprio di no".