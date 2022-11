Gf Vip, Elenoire Ferruzzi svela quanto ha speso per rifarsi tutta

Intervistata a Le Iene Elenoire Ferruzzi , ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato quanto ha speso per i vari ritocchini estetici. "Per i zigomi sui 6-7mila euro - ha esordito l'ex gieffina - "Labbra? Non mi ricordo, ho perso il conto. Più o meno altri 7mila. Il seno l'ho rifatto cinque volte: ogni volta ho speso 10mila euro. Per il sedere 15 mila".

Elenoire Ferruzzi, unghie e aspetto fisico

Il tutto per? "Intorno ai 200mila", ha precisato la Ferruzzi che ha poi replicato agli haters che la criticano per il suo aspetto fisico: "Voi non avete capito una cosa...Sono io che voglio essere esattamente come sono! Io quando mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so visto che rompete tanto le pa**e!".

Chi è Elenoire Ferruzzi del Gf Vip

Classe 1976, Elenoire è nata a Cittiglio, in provincia di Varese. È una donna trans che ha portato a termine il suo percorso di transizione e che da tempo è impegnata nel lavoro di sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Tanto che su Instagram si definisce una public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay.