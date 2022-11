Gf Vip, il dramma di Stefano Bettarini dopo la squalifica

Stefano Bettarini è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Dopo la fortunata prima edizione l'ex marito di Simona Ventura è rientrato nella Casa più spiata d'Italia nel 2020, nell'edizione vinta da Tommaso Zorzi, ma è stato squalificato a causa di una bestemmia. Da allora Betta non è più tornato in tv, eccezion fatta per una breve apparizione a Le Iene per un servizio sulla prevenzione del tumore al colon.