Cecilia e Ignazio: "Così abbiamo fatto sesso al Gf Vip" e su Antonino...

In attesa di convolare a nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ricordato la loro avventura al Grande Fratello Vip 2017. Qui si sono conosciuti e innamorati e sempre qui hanno fatto l'amore per la prima volta. "Non si è visto - ha raccontato la sorella di Belen al settimanale Chi - E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora, anche ora lo siamo, ma nell'armadio c'è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare".