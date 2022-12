Gf Vip, Oriana Marzoli: "Ho un ritardo". Notte di fuoco con Antonino

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese continua a tenere banco alla settima edizione del Grande Fratello Vip . I due hanno trascorso alcune notti di fuoco nella Casa più spiata d'Italia per poi lasciarsi andare a furibonde litigate, complice la recente sorpresa di Ginevra Lamborghini. Nelle ultime ore il riavvicinamento: per più di un'ora la venezuelana ha massaggiato le spalle dell'ex fidanzato di Belen. Poi la confessione shock, che ha lasciato di sasso tutti i telespettatori del Gf Vip .

Gf Vip, Oriana Marzoli è incinta?

"Ho un ritardo", ha ammesso Oriana all'amica Sarah Altobello. Per ora la Marzoli ha preferito non fare questa confidenza ad Antonino. Intanto su Twitter i fan si sono scatenati. "Il sogno di Sonia Bruganelli di avere una gravidanza dentro casa si fa sempre più vicino", ha scritto un utente. "Non mi stupirei se Oriana fosse incinta visto quella crisi di pianto in puntata", ha commentato un altro. E poi ancora: "Quindi Oriana ha un ritardo? Effettivamente un parto in diretta mancava a questa edizione per essere memorabile".