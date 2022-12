Gf Vip: eliminato e nominati. Ginevra Lamborghini rientra in Casa, gaffe Signorini

Luciano Punzo è stato eliminato al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti anche Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia era in negativo. Ad avere la peggio il modello napoletano, che è stato salvato solo dal 14% dei votanti (60% di voti per la sorella di Clizia, 26% per la conduttrice di Rete 4). Immuni dalle nomination Luca Salatino e Antonino Spinalbese, che sono stati i più votati dal gruppo. Le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti non hanno avuto la possibilità di salvare altri concorrenti. Al televoto sono dunque finiti Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi. Da questa settimana il Gf Vip torna col doppio appuntamento: andrà in onda pure sabato 10 dicembre.