Marco Bellavia furioso con il Gf Vip: c'entra Ginevra Lamborghini

"Sono allibito e incredulo", così Marco Bellavia ha commentato sui social network il rientro di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip. L'ereditiera, che era stata squalificata proprio per alcune orribili frasi sul conto di Bellavia, tornerà lunedì 12 dicembre nel bunker di Cinecittà come ospite. Trascorrerà qualche giorno nella Casa più spiata d'Italia per movimentare le dinamiche che coinvolgono Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi.