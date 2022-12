Clamoroso, Riccardo Fogli squalificato dal Grande Fratello VIP: ecco il motivo

Eliminazione a tempo di record per Riccardo Fogli dalla casa del Grande Fratello VIP. Il noto musicista, ex frontman e bassista dei Pooh è già fuori dal reality, nel quale aveva fatto ingresso meno di 24 ore prima, il 12 dicembre 2022. Come già capitato diverse volte, anche Fogli è "scivolato" sul malcostume della gergalità, lasciandosi andare ad un'espressione chiaramente captata dai microfoni ed inequivocabile e che lo ha portato a una immediata squalifica.