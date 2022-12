Il nipote di Maestrelli entra al GF Vip!

Il flirt estivo

Presentato da Alfonso Signorini come una 'sorpresa' per le ragazze della casa, Andrea è single ma ha avuto un flirt in passato con una delle concorrenti, a sua volta legata al mondo del calcio e della Lazio. Si tratta di Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro che ora è alla Spal ma è cresciuto nel vivaio dei biancocelesti capitolini: "Siamo stati insieme due mesi questa estate", ha rivelato lei stessa. Cosa non ha funzionato? Lo ha spiegato Andrea: "Ci siamo conosciuti, abbiamo capito presto che per carattere non eravamo compatibili". Ora non rimane che vedere come andrà la loro convivenza nel bunker di Cinecittà...