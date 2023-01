Panico al Gf Vip, la frase di Nicole Murgia che alimenta i sospetti: i concorrenti guardano Twitter?

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno accesso a Twitter? La domanda impazza sui social dopo la dichiarazione di Nicole Murgia. La gieffina, sorella dell'ex centrocampista della Lazio, era impegnata in una conversazione con Oriala Marzoli, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. Le sue parole hanno immediatamente provocato reazioni sui social. I concorrenti infatti, per regolamento, non possono avere accesso ad internet.