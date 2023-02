Gf Vip, Maestrelli e il padre scomparso: interviene la figlia di Mihajlovic

Lacrime al Grande Fratello Vip per Andrea Maestrelli. Il giocatore ha ricordato il padre Maurizio, che ha perso quando aveva solo 13 anni. L'uomo, figlio dell'ex allenatore della Lazio Tommaso, è morto a 48 anni per un tumore al cervello. Il gieffino, dopo aver speso dolci parole per il genitore scomparso, ha incontrato la madre Monia Materazzi (sorella del più famoso Marco). La signora, di professione avvocato, si è complimentata con il figlio per il grande percorso che sta portando avanti nella Casa più spiata d'Italia.