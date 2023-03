Daniele Dal Moro contro il Gf Vip dopo la squalifica: "Come un latitante, presto la verità"

Daniele Dal Moro contro il Grande Fratello Vip dopo la squalifica di qualche giorno fa. Senza aspettare la diretta del lunedì sera, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato cacciato dalla Casa più spiata d'Italia. "Dovevo essere in studio lunedì…Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo - ha scritto Dal Moro su Instagram -La differenze è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri! Questa è una promessa". A quanto pare Alfonso Signorini e gli autori avrebbero chiesto a Daniele di realizzare un video per Oriana Marzoli, con la quale ha intrecciato una relazione in questi mesi, ma il ragazzo si sarebbe rifiutato.