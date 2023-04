Quanto guadagna il vincitore del Gf Vip: il montepremi è stellare

Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip? Il montepremi della settima edizione è rimasto invariato rispetto al passato: l'importo è sempre pari a 100mila euro in gettoni d'oro . Non tutta la somma andrà direttamente nelle tasche del Vippone più votato dal pubblico: metà del premio dovrà essere devoluto in beneficenza ad un'associazione scelta precedentemente dal concorrente. Dunque, il vincitore del reality riceverà un montepremi di 50mila euro .

Il cachet del vincitore del Grande Fratello Vip

Nelle edizioni precedenti del Gf Vip, molti concorrenti hanno scelto di destinare la metà del montepremi a fondazioni e associazioni come la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Telethon. Nel 2020 la vincitrice Paola Di Benedetto ha devoluto l'intera cifra alla Protezione Civile per la lotta contro il Coronavirus. È bene ricordare, inoltre, che ogni gieffino riceve un cachet per la partecipazione al reality show, variabile in base alla notorietà del personaggio in questione. Quest'anno Wilma Goich è stata tra le più pagate: in cinque mesi ha incassato all'incirca 145mila euro.